POL-FR: Ihringen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 07.01.2023, gegen 03.53 Uhr, stieg ein Unbekannter in der Basler Straße über ein Toilettenfenster in eine Gaststätte ein und entnahm aus einer Kasse etwa 100 Euro Bargeld. In der Nacht von Samstag, 07.01.2023, auf Sonntag, 08.01.2023, stieg ein Unbekannter abermals über ein Fenster in die gleiche Gaststätte ein. Dieses Mal wurden mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Medienrückfragen ...

mehr