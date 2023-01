Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Nachbar verhindert Wohnungseinbruch - drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar informierte Sonntagnacht, 08.01.2023, gegen 03.30 Uhr, die Polizei über Personen, welche wohl versuchen würden in der Talstraße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Polizei konnten auf dem Grundstück des Einfamilienhauses einen 30 Jahren alten Mann, eine 31 Jahren alten Mann sowie einen 48 Jahren alten Mann vorläufig festnehmen. Die drei Tatverdächtigen versuchten wohl die Kellertür aufzubrechen um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtige auf freiem Fuß entlassen.

