POL-FR: Lörrach: Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr in Brombach am Sonntag, 08.01.2023, gegen 12.50 Uhr, die Bündtenstraße in Richtung Römerstraße und übersah eine aus der Straße "Im Baumgarten" von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 28-jährige Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Pkw der 28-Jährigen abgewiesen und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 19.000 Euro.

