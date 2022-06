Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwer verletzte Personen nach Wohnungsbrand in Moers

Moers (ots)

Am Freitag, 17.06.2022, gegen 15:10 Uhr kam es zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Moers auf der Straße Am Anger. Aus bislang unbekannter Ursache brach ein Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus . Durch den Brand wurden die Bewohner der Wohnung, ein 67-jähriger Mann und seine 62-jährige Ehefrau verletzt. Die 62-Jährige erlitt Verbrennungen an den Armen und Beinen und wurde nach erster Versorgung zu einer Spezialklinik nach Duisburg verbracht. Der 67-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung. Bei der 62-Jährigen kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Auf Grund der Brandschäden ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

