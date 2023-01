Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Abbiegeunfall im Entenbad - zwei Verletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Freitag, 06.01.2023, kurz vor 07.00 Uhr, die Landstraße 138 von Steinen kommend und bog im Entenbad nach links in Richtung Bundesstraße 317 ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende 21-jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein bei der 21-Jährigen mitfahrender Hund flüchtete nach der Kollision zunächst über die Bundesstraße 317, konnte aber im Ortsteil Haagen, in Höhe eines Baumarktes, von einem Polizisten eingefangen und einer Familienangehörigen übergeben werden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Außer dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort.

