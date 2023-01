Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Hochwertiges Carbon-Rennrad aufgefunden - Besitzer gesucht - Hinweis auf Fahndungsportal für Fahrräder

Bild-Infos

Download

Freiburg (ots)

Bereits am 22.12.2022 konnte durch die Polizei in der Talstraße in Freiburg-Wiehre ein nicht abgeschlossenes Carbon-Rennrad der Marke Specialized, Typ "Tarmac", Farbe schwarz aufgefunden werden. Eine Rahmennummer ist nicht vorhanden.

Die polizeilichen Ermittlungen haben bislang nicht zum Auffinden des rechtmäßigen Besitzers geführt, weshalb das Polizeirevier Freiburg-Süd auf diesem Wege den Besitzer ausfindig machen möchte. Derjenige möge sich unter der 0761/882-4421 bei der Wache melden.

Weitere bislang nicht zuzuordnende Fundfahrräder können hier abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-zuordnung-von-fahrraedern/

Das Fahndungsportal wird fortlaufend aktualisiert. Es befinden sich derzeit 25 Fahrräder im Register, deren Besitzer noch nicht ermittelt werden konnten.

ts

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell