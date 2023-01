Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motorrad am helllichten Tag gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde aus einer Tiefgarage in der Barrystraße ein Motorrad der Marke KTM, 390 Duke gestohlen. Das schwarz / weiß / orangefarbene Motorrad war mittels Lenkradschlosses gesichert. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 7.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang das beschriebene Motorrad aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07623 7404-0 entgegengenommen.

