Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Autoaufbrecher - drei Männer festgenommen - weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Dank einer Zeugin konnten drei mutmaßliche Diebe am Samstagmorgen, 07.01.2023, gg. 05.15 Uhr, im Bereich Freiburg-Haslach festgenommen werden. Die Zeugin hatte die Männer dabei beobachtet, wie sie sich an einem Auto in der Belchenstraße zu schaffen machten. Durch die hinzugerufene Polizei wurden die Männer noch in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei den drei Männern, im Alter zwischen 27 und 31 Jahren, tunesischer Staatsangehörigkeit, wurde teils Diebesgut aufgefunden.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Telefon 0761-4906-5000, oder rund um die Uhr unter 0761-882-4421, zu melden.

Eventuell sind an betroffenen Fahrzeugen keine Aufbruchspuren zu sehen. Bei den Männern wurde technisches Gerät aufgefunden, mit welchem möglicherweise Fahrzeuge geöffnet wurden, ohne dass sie aufgebrochen werden mussten.

