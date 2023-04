Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrzeugführerin auf der B109 an der Anschlussstelle zur BAB 20 Pasewalk Süd

Pasewalk (ots)

Am 14.04.2023, gegen 13:20 Uhr ereignete sich auf der B109, auf Höhe der Anschlussstelle BAB 20 Pasewalk Süd, ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter Ford und einem braunen Transporter Mercedes-Benz. Der 58 Jahre alte, deutsche Fahrzeugführer des Ford-Transporter befuhr die B109 aus Richtung Rollwitz kommend in Richtung BAB 20. Auf Höhe der Anschlussstelle Pasewalk Süd wollte er nach links auf die BAB 20 abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der im Gegenverkehr befindlichen 39-jährigen deutschen Fahrzeugführerin des Mercedes-Transporter. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die 39-Jährige so schwer Verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen in die Asklepios Klinik Pasewalk gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der Fahrzeugführer des Ford und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf 30.000,-EUR geschätzt. Da Betriebsstoffe aus den PKW austraten, kam die freiwillige Feuerwehr Rollwitz mit 2 Fahrzeugen und 9 Kameraden zum Einsatz.

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar

