Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von mehreren E-Bikes im Bereich des Polizeirevieres Heringsdorf

Heringsdorf (ots)

In der Nacht vom 14.04.2023 zum 15.04.2023 wurden im Bereich des Polizeirevieres Heringsdorf mehrere E-Bikes durch unbekannte Täter entwendeten.

So wurden in 17454 Zinnowitz in der Dr. Wachsmann-Str. vor der Kapelle St. Otto Zinnowitz zwei E-Bikes entwendet. Dabei handelt es sich um zwei E-Bikes. Der Wert der beiden E-Bikes beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. In der Seestraße in Zinnowitz wurden ebenfalls zwei E-Bikes entwendet. Dabei handelt es sich um E-Bikes der Marke Raleigh. Auch diese hatten einen Wert von 5.000,-EUR In der Dünenstraße wurden zwei Mountenbike der Marken Carver und Grand entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.120,- EUR.

In 17459 Zempin, Am Achterwasser, vom Gelände des Hotel "Inselhof Vineta" wurden insgesamt 6 E-Bikes entwendet. Dabei handelt es sich um E-Bikes der Marken Pegasus, Veloville und Bergamont. Die E-Bikes hatten einen Gesamtwert von 13.140,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 26.260,-EUR.

Zeugen, welch in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378) 279 224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell