POL-PDWIL: Fahrzeugführer führt Fahrzeug unter Drogeneinfluss

Prüm (ots) - Am 24.03.2023 ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lissendorfer Straße in Gönnersdorf. Ein Busfahrer befuhr mit einem Linienbus die Lissendorfer Straße aus Richtung Lissendorf kommend in Fahrtrichtung Jünkerath. Gleichzeitig fuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem PKW rückwärts aus ihrer Einfahrt in den fließenden Verkehr ein, sodass beide Fahrzeuge kollidierten. An beiden Fahrzeugen ...

