Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen: Pkw mit 144 km/h in einer 70 er Zone gemessen

Bitburg (ots)

Am 29.03.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg Geschwindigkeitsmessungen in ihrem Dienstgebiet durch. Eine der Messörtlichkeiten war hierbei die B50 in Fahrtrichtung Spangdahlem, auf Höhe des Wohngebietes "Auf dem Monental".

Insgesamt stellten die Beamten 27 Verstöße innerhalb von nur 1,5 Stunden fest. Hierbei handelte es sich sowohl um Verstöße im Verwarngeld-, als auch im Ordnungswidrigkeitenbereich.

So befuhr ein Verkehrsteilnehmer die besagte Kontrollörtlichkeit mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 144 km/h bei erlaubten 70 km/h. Ein weiterer Fahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 127 km/h gemessen. Die Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren mit daraus resultierenden fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen.

Immer wieder kommt es aufgrund nicht angepasster und überhöhter Geschwindigkeit zu schweren Verkehrsunfällen mit teils tödlichen Folgen, weshalb die Geschwindigkeitsmessungen der Polizei einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit darstellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell