Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Linienbus in Gönnersdorf

Prüm (ots)

Am 24.03.2023 ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lissendorfer Straße in Gönnersdorf.

Ein Busfahrer befuhr mit einem Linienbus die Lissendorfer Straße aus Richtung Lissendorf kommend in Fahrtrichtung Jünkerath. Gleichzeitig fuhr eine 65-jährige Frau mit ihrem PKW rückwärts aus ihrer Einfahrt in den fließenden Verkehr ein, sodass beide Fahrzeuge kollidierten.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Alle Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt.

Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm (06551/9420, pipruem@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell