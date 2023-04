Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradunfall mit einer schwer verletzten Person,(LK MSE)

PHR Neustrelitz (ots)

Am 15.04.2023 gegen 18:50 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 25 gemeldet. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr der 16-jährige deutsche Fahrer mit einer Yamaha aus Richtung Userin kommend in Fahrtrichtung Lindenberg. In der Rechtskurve stürzte der Kradfahrer alleinbeteiligt, kam infolgedessen links von der Fahrbahn ab und rutschte mit dem Leichtkraftrad in die dortige Leitplanke. Durch den Aufprall verletzte sich der Verunfallte schwer. Er wurde nach der Erstversorgung durch den angeforderten Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Die L25 wurde zeitweise halbseitig gesperrt und konnte nach der Reinigung der Fahrbahn durch Kameraden der FFW Userin gegen 19:50 Uhr freigegeben werden.

