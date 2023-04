Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Betriebs- und Schmierstoffen in Neubrandenburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Zeugenaufruf

Neubrandenburg (ots)

Am Sonntag dem 16.04.2023 gegen 02:30 Uhr wurde ein Einbruch in eine Lagerhalle für Betriebs- und Schmierstoffe in der Ihlenfelder Straße 125 in Neubrandenburg festgestellt. Entwendet wurde eine größere Anzahl von Fässern, in denen sich diese Betriebs- und Schmierstoffe befanden. Aufgrund der Anzahl, der Größe und des Gewichtes der Fässer wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass diese mit einem LKW abtransportiert wurden. Der Schaden beträgt ca. 30.000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in der Zeit vom 15.04.2023, 22:00 Uhr bis 16.04.203, 02:30 Uhr Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395/55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

