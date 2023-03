POL-PDNR: Entziehung elektrischer Energie

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochnachmittag beschädigte eine Lieferfahrzeug eines Onlinehandels eine Mauer an einem Wohnhaus in der Saarlandstraße, und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Verkehrsunfall wurde von einem benachbarten Zeugen beobachtet, der Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben konnte. Die Linzer Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

mehr