POL-PDNR: Verkehrsunfall B 8 Gieleroth/Einmündung Amteroth

Rheinbreitbach (ots) - In der Nacht zum Mittwoch schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines hochwertigen Pkw ein, und entwendeten technische Teile der Armaturen. Weiterhin entfernten sie elektronische Module aus der Stoßstange. Das Fahrzeug wurde von einem Autohaus Im Kettelfeld auf der Außenfläche zum Verkauf angeboten. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: ...

