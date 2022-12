POL-H: Zeugenaufruf: Täter versuchen eine Tankstelle in der List auszurauben

Hannover (ots) - In der Freitagnacht, 23.12.2022, haben zwei bislang unbekannte Täter eine Tankstelle an der Podbielskistraße in der List ausgeraubt. Die Täter bedrohten den Angestellten mit einem Messer und flüchteten im Anschluss mit der Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover betraten zwei männliche ...

