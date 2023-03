POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Einbruch in Bestattungshaus - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots) - Über den Notruf wurde am Freitag um 03:44 Uhr ein Fußgänger auf der B51 in Höhe Harderberg gemeldet. Kurz darauf wurde der Mann auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück von einem VW Sharan erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Unfallverursacher, ein 41-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte, an der ...

