POL-OS: Georgsmarienhütte: Fußgänger auf der B51 von Pkw erfasst - Lebensgefahr

Georgsmarienhütte (ots)

Über den Notruf wurde am Freitag um 03:44 Uhr ein Fußgänger auf der B51 in Höhe Harderberg gemeldet. Kurz darauf wurde der Mann auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück von einem VW Sharan erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Unfallverursacher, ein 41-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte, an der Mittelschutzplanke, als er unvermittelt die Fahrbahn überquerte und es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Sharan kam. Der Autofahrer, ein 47-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte, konnte die Kollision trotz Ausweichversuchs nicht mehr verhindern. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizeibeamten hatten zuvor Atemalkoholgeruch bei ihm wahrgenommen. Weiterhin ließ die Staatsanwaltschaft den leicht beschädigten VW beschlagnahmen, er wurde abgeschleppt. Die Bundesstraße 51 war für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme in Richtung Osnabrück bis ca. 04:30 Uhr voll gesperrt, anschließend wurden die Fahrstreifen sukzessive wieder freigegeben.

