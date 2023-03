Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: medizinischer Notfall führte zu Verkehrsunfall - 59-Jährige verstarb im Krankenhaus

Hasbergen (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der "Tecklenburger Straße" (K305) zu einem Verkehrsunfall ohne Fremdeinwirkung. Vorangegangen war nach bisherigem Kenntnisstand ein medizinischer Notfall. Gegen 19.50 Uhr war eine 59-jährige Frau mit ihrem Opel auf der Kreisstraße in Richtung Osnabrück unterwegs. Vor einer Unterführung geriet der Kleinwagen nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke. Ohne jegliche Kontrolle fuhr der Wagen mit geringer Geschwindigkeit weiter in den Gegenverkehr und kam letztlich auf einem Kreisverkehr zum Stillstand. Unmittelbar alarmierte Rettungskräfte stellten fest, dass die Fahrerin ihr Bewusstsein verloren hatte. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb die 59-Jährige wenig später in einem Krankenhaus eines natürlichen Todes. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen war der medizinische Notfall ursächlich für den Verkehrsunfall. Dritte wurden bei dem Geschehen nicht verletzt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Unfallwagens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell