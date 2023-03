POL-OS: Bad Rothenfelde: Verkehrszeichen umgefahren - Verkehrsunfallflucht

Melle (ots) - Zwischen Dienstagabend (21.30 Uhr) und Mittwochmorgen (7 Uhr) haben Unbekannte in der Straße "Am Freibad" zahlreiche Autoreifen samt Felgen gestohlen. Dafür verschafften sich die Diebe mit roher Gewalt Zugang zu einem Holzschuppen sowie einem Transporter auf dem Firmengelände eines Elektrotechnikers. Mit ihrer Beute in vierstelliger Höhe machten sich ...

