Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Westerberg: Zeugen nach Unfallflucht auf dem Lieneschweg gesucht

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf dem "Lieneschweg" eine Verkehrsunfallflucht, die möglicherweise durch einen Radfahrer verursacht wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem VW Golf in Richtung "Lotter Straße." An der Ecke zur "Albertstraße" soll der Golf-Fahrer plötzlich einem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Radfahrer ausgewichen sein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte der 28-Jährige mit einem geparkten Land Rover und beschädigte diesen. Der Zweiradfahrer sei zuvor verbotswidrig links an mehreren Fahrzeugen vorbeigefahren, die vor einer roten Ampel warteten. Nach Aussagen des Ausgewichenen flüchtete der unbekannte Radfahrer schließlich von der Unfallstelle. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

