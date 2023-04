Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Futterwagens in Neu Boltenhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots)

Am Sonntag, den 16.04.2023, gegen 10:20 Uhr, kam es in 17509 Neu Boltenhagen, auf dem Gelände "Hof am Mühlenbach" in einem Kuhstall zu einem Schwelbrand an einem Futtermischwagen. Durch das sofortige Einschreiten eines Mitarbeiters wurde der Futtermischwagen mit einem Traktor aus dem Kuhstall gezogen. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen entstand an dem selbstfahrenden Futtermischwagen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 20.000,-Euro. Am Brandort kamen 57 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hanshagen , Kemnitz, Katzow und Lodmannshagen zum Einsatz. Die Bekämpfung des Schwelbrandes dauerte ca. 30 Minuten. Der Einsatzführer der Feuerwehr gab nach der Bekämpfung des Schwelbrandes an, dass ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer sehr wahrscheinlich ist. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

