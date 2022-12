Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeinsame Kontrollstelle der PD Montabaur und VD Koblenz

65629 Niederneisen (ots)

Am 08.12.2022 wurde im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Diez, anlässlich der Ausbildung und Prüfungsvorbereitung der angehenden Polizeibeamtinnen und-beamten, eine Kontrollstelle in der Ortslage Niederneisen, im Rhein-Lahn-Kreis eingerichtet. Schwerpunkt waren Verkehrskontrollen des täglichen Dienstes, sowie die Verkehrssicherheitsarbeit hinsichtlich der dunklen Jahreszeit. Unterstützt wurde die Kontrolle durch stationäre Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslage Niederneisen, durch die Verkehrsdirektion Koblenz. Außerdem stand die Bekämpfung von Ablenkung im Straßenverkehr durch Handynutzung im Vordergrund. Im Rahmen der Großkontrolle wurden insgesamt 67 Fahrzeuge kontrolliert. Es wurden diverse Mängelberichts- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Kraftfahrtsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Geschwindigkeitsüberprüfung innerhalb geschlossener Ortschaften führte lediglich zu zwei Verstößen mit gefahrenen 60 km/h. Ansonsten hielten sich alle Verkehrsteilnehmer vorbildlich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Im Zuge der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurden erfreulicherweise keine Verstöße im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr festgestellt. Insgesamt stieß die Kontrollmaßnahme auf große Akzeptanz in der Bevölkerung. Teilhaber an der Kontrollstelle waren insgesamt 25 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der umliegenden Polizeiinspektionen Diez - Bad Ems - St. Goarshausen - Montabaur und der Polizeiautobahnstation Montabaur. Die Kontrollörtlichkeit wurde in enger Absprache mit dem Verbandsbürgermeister der VG-Aar Einrich Lars Denninghoff, dem zuständigen Bauhof und dem Ortsbürgermeister Herr Bendel durchgeführt.

