Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Unbekannte haben am Sonntag oder Montag (31.07.2022 oder 01.08.2022) ein Auto in der Kauffmannstraße aufgebrochen und daraus insbesondere Werkzeuge gestohlen. Die Täter beschädigten zwischen 15.00 Uhr am Sonntag und 07.15 Uhr am Montag die Heckscheibe des auf Höhe Hausnummer 39 geparkten grauen Mercedes. Anschließend stahlen sie aus dem Kofferraum Baumaschinen und Baumaterial im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

