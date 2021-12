Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 03.12. - 05.12.2021

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Ereignisort: Freitag, 03.12.2021, 08:45 Uhr - 09:00 Uhr, Friedenstraße, Parkplatz Verbrauchermarkt In der genannten Tatzeit wurde ein geparkter schwarzer Kleinwagen auf einem Parkplatz an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Es gibt bisher keine Hinweise auf den Verursacher. Der Fremdschaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen, welche Beobachtungen zu dem Vorfall tätigen können, mögen sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Ereignisort: Samstag, 04.12.2021, 14:30 Uhr - 15:00 Uhr, Friedrich-Paffrath-Straße, Parkplatz Verbrauchermarkt Zur genannten Tatzeit kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes. Hierbei wurde ein grauer Kleinwagen an der vorderen linken Seite, in Höhe des Radkastens, beschädigt. Der Fremdschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Zeugen, welche Beobachtungen zu dem Vorfall tätigen können, mögen sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Sachbeschädigung an Pkw

Ereignisort: 26388 Wilhelmshaven, Flutstraße Kurzsachverhalt: Von Freitag auf Samstag wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Der Lack des Fahrzeugs wurde durch unbekannte Täter verkratzt sowie beide Hinterreifen zerstochen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell