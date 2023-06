Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: LKW-Kontrollen auf der Autobahn

Abstands- und Fahrzeugkontrollen bei LKWs führten Kräfte der Verkehrspolizeien Weinsberg und Künzelsau am Donnerstagvormittag auf der Autobahn 6 zwischen Weinsberg und Bretzfeld durch. Von 8 Uhr bis 12 Uhr kontrollierten die Spezialisten mit Messsystemen den Mindestabstand und führten gezielt Kontrollen an LKWs durch. 26 Fahrer mussten vor Ort ein Bußgeld wegen eines unzureichenden Mindestabstandes entrichten, ein Fahrer gelangte zur Anzeige, weil er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und sieben Fahrer wurden wegen Missachtung des Überholverbots zur Anzeige gebracht. Insgesamt wurden durch die Verkehrspolizei Sicherheitsleistungen in Höhe von 1.775 Euro erhoben.

Öhringen: Leichtkrafträder aus Garage entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen dem 4. Juni und dem 11. Juni drei Leichtkrafträder aus einer Garage in der Straße "Altstadt" in Öhringen. Bei den Rollern handelt es sich um einen 125er Pegasus Roller, Typ Corona, in Blau und Silber, einen 50er Pegasus-Roller in Metallicrot sowie einen nicht näher beschriebenen 50er Roller. Der Wert der Roller kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07941 9300 vom Polizeirevier Öhringen entgegengenommen

