Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch in Mosbach und flüchtete anschließend. Ein 57-Jähriger hatte seinen VW Caddy gegen 6.30 Uhr im Kapellenweg abgestellt. Als er gegen 17 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden an der linken Fahrzeugseite fest. Am PKW konnten rote Lackspuren gesichert werden. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Aglasterhausen: Schwerpunktkontrollen Gurttragepflicht und Kindersicherung

Das Polizeirevier Mosbach führte am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Gurttragepflicht und Kindersicherung in Aglasterhausen durch. Im Zeitraum von 9.40 Uhr bis 11.40 Uhr überwachten mehrere Polizeibeamte den Verkehr in der Mosbacher Straße. Insgesamt 25 Personen gelangten zur Anzeige, da sie den Sicherheitsgurt nicht oder nicht richtig angelegt hatten. Zwei Fahrzeuglenker gelangten wegen verbotener Nutzung des Mobiltelefons zur Anzeige und eine Person gelangte zur Anzeige, da sie ein Kind ohne jede Sicherung beförderte. Mosbach: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

4.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Donnerstagmittag an einem Opel Corsa in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Der Unbekannte streifte zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr an dem auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellten PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am PKW konnte eine blaue Lackspur gesichert werden, die eventuell zum Unfallverursacher gehört. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell