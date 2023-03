Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Schulgebäude eingestiegen- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Personen gelangten in der Nacht vom 14. März zum 15. März widerrechtlich in ein Schulgebäude auf dem Markt. Im Gebäudeinneren wurden in der Folge mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0069446/2023) entgegen. (jd)

