POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Bonfeld: Dachterrasse in Brand geraten

Vermutlich ein in der Sonne stehender Grill waram Donnerstagabend die Ursache für einen Brand auf einer Dachterrasse in Bad Rappenau-Bonfeld. Die Flammen wurden gegen 17.30 Uhr auf der Terrasse eines Zweifamilienhauses in der Fürfelder Straße entdeckt. Die unverzüglich eintreffende Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Ilsfeld: Unter Drogeneinfluss mit Messer in der Hand unterwegs

Am Freitagmorgen meldeten Passanten einen Mann in Ilsfeld, der mit einem Messer in der Hand auf der Straße stand und Personen ansprach. Als die hinzugerufenen Polizisten den nicht aggressiven 44-Jährigen kurz darauf kontrollierten, stellten sie diverse Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss ein positives Ergebnis für THC, Kokain und Amphetamin. Da der 44-Jährige zuvor mit dem Auto an die Örtlichkeit gefahren war, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges stellten die Polizisten weitere Messer und einen verbotenen Gegenstand sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

