POL-D: Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in Düsseldorf Garath - Großer Polizeieinsatz - Mann verletzt Ehefrau mit Messer schwer - Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in Düsseldorf Garath - Großer Polizeieinsatz - Mann verletzt Ehefrau mit Messer schwer - Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen dauern an

Einsatzzeit: Mittwoch, 19. April 2023, 07:20 Uhr, Tatort: Düsseldorf Garath, Rostocker Straße

Ein schweres Gewaltdelikt in einer Wohnung in Garath sorgte heute Morgen für einen größeren Polizeieinsatz. Ein 55-jähriger Mann konnte schnell unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. An der Fahndung hatten sich mehr als zehn Funkstreifen beteiligt. Die 35-jährige verletzte Ehefrau befindet sich zur stationären Behandlung in einer Klinik. Lebensgefahr kann mittlerweile ausgeschlossen werden. Das Kriminalkommissariat 11 führt derzeit die Ermittlungen.

Nach dem bisherigen Stand kam es am frühen Morgen in der gemeinsamen Wohnung des Paares an der Rostocker Straße zunächst zu einem Streit, der in der Folge eskalierte. Im weiteren Verlauf verletzte der Mann seine Frau mit einem Messer schwer, ließ sie in der Wohnung zurück und flüchtete aus dem Haus. Zeugen alarmierten Rettungskräfte und die Polizei. Sie fanden die stark blutende Frau in der Wohnung vor. Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet und der Bereich "abgeriegelt". Einsatzkräfte konnten wenige Minuten später den Mann auf der Stralsunder Straße in Tatortnähe festnehmen. Der Tatverdächtige befindet sich im Polizeigewahrsam. Am Tatort wurden umfangreiche Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an.

