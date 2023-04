Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Oberhausen - A 42 - Verkehrsunfall am Stauende - Lkw-Fahrer stirbt an Unfallstelle

Düsseldorf (ots)

Montag, 17. April 2023, 07:44 Uhr

Ein 55-jähriger Mann ist heute Morgen auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort nach einem Verkehrsunfall gestorben. Er war mit seinem Lkw auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 54-jähriger Mann aus Barntrup mit seiner Sattelzugmaschine auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Zwischen Oberhausen-Buschhausen und dem Autobahnkreuz Oberhausen-West musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein 55-jähriger Mann aus Duisburg, der sich mit seinem Klein-Lkw dahinter befand, bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug auf das Heck des Sattelzugs. Dabei wurde der Duisburger in seiner Führerkabine eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen werden. Der Fahrer der Sattelzugmaschine erlitt einen Schock, so dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Spurensicherung des Verkehrsunfallaufnahmeteams bleibt die Richtungsfahrbahn gesperrt. Es kam zu Staus.

