Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW fährt in Eingangsbereich eines Einkaufmarktes // Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am späten Samstagabend wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst gegen 21:45 zu einem Verkehrsunfall in den Ortsteil Aplerbeck alarmiert. Ein PKW war, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls des Fahrers, von der Schüruferstraße geradeaus in den Eingang eines Supermarktes gefahren und im Bereich der Postfiliale zum Stehen gekommen. Wie durch ein Wunder wurden in dem immer noch gut besuchten Supermarkt keine weiteren Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Der verletzte PKW-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr führte Sicherungsmaßnahmen an dem verunfallten Fahrzeug sowie an den Einbauten der im Eingangsbereich befindlichen Ladenlokale durch. Der PKW wurde dann abschließend ins Freie verbracht.

An dem Einsatz waren 14 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln) und des Rettungsdienstes beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell