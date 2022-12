Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Sicherheitsforschung // ADLeR-Projekt bewirbt sich um die Förderung einer Umsetzungsphase

Dortmund: Es ist vollbracht - das Strategiekonzept, als Ergebnis der letzten 18 Monate Projektarbeit unter dem Titel "Automatisiertes Detektions-, Melde- und Leitsystem für Rettungskräfte - Rettungskette neu denken" wurde zum Ende der Konzeptphase am 30.11. eingereicht. Damit stellen sich die Projektpartner dem SifoLIFE-Förderwettbewerb und hoffen nun auf die Auswahl zur Förderung einer Umsetzungsphase, die voraussichtlich im Spätsommer 2023 starten würde. Hier soll der Sicherheitsgewinn durch die Integration privater Smart Home Systeme und der Hilfeleistung von Ersthelfenden in die Rettungskette demonstriert werden. Durch die Demonstration des Lösungsansatzes in einem Dortmunder Modellgebiet, wird bereits in der Umsetzungsphase ein Beitrag zur Sicherheit der Menschen vor Ort geleistet und die weitreichende Verwertung des Lösungsansatzes über dessen Grenzen hinaus forciert. Die Konzeptphase des ADLeR-Projekts wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Förderinitiative "SifoLIFE" (Förderkennzeichen 13N15616 und 13N15617) des Programms "Forschung für die zivile Sicherheit" mit insgesamt 250.000 Euro gefördert.

https://projekt-adler.de/

