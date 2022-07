POL-KB: Bad Wildungen-Reinhardshausen - Einbrecher in Lebensmittelgeschäft stehlen Zigaretten

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Landtechnikfirma in Rosenthal ein. Die Täter gelangten auf das Firmengelände Am Dammrasen. An dem Gebäude der Firma hebelten sie ein Fenster auf und konnten so einsteigen. Sie durchsuchten die Büroräume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf 250 Euro. Die Polizei ist auf ...

