Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Birkenbringhausen - Unbekannte brechen in Feuerwehrgerätehaus ein und stehlen Süßigkeiten

Korbach (ots)

Am Samstagabend brachen Unbekannte in das Feuerwehrgerätehaus in Burgwald-Birkenbringhausen ein.

Die unbekannten Täter schlugen Glaseinsätze einer Tür ein und konnten so in das Gerätehaus gelangen. Hier richteten sie weiteren Sachschaden an und entwendeten Süßigkeiten im Gesamtwert von etwa 20 Euro. Die Tatzeit liegt am Samstagabend zwischen 19.00 Uhr und 22.20 Uhr.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell