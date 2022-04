Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 60 Gasflaschen gestohlen

Wiehl (ots)

Von einem Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße in Wiehl-Bomig haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (20./21. April) 60 Gasflaschen gestohlen. Die 11 Kilogramm Gas fassenden Flaschen waren in einer Gitterbox gelagert, die von den Tätern aufgebrochen wurde. Hinweise zu dem Diebstahl, der sich in der Zeit zwischen 18.00 und 07.45 Uhr zugetragen hat, nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

