Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach schwerem Verkehrsunfall auf der A 61 - Mann stirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Mittwoch, 12. April 2023

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5484475

Nachdem am Mittwoch letzter Woche ein 57 Jahre alter Mann bei einem Alleinunfall auf der A 61 lebensgefährlich verletzt worden war, erlag er am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

