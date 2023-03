Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall beim Abbiegen - 9000 Euro Schaden

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstag, kurz nach 16 Uhr, an der Kreuzung der Hegaustraße mit der Ballenbergstraße passiert ist. Ein 85-jähriger Mann fuhr mit einem VW Golf auf der Hegaustraße in Richtung des nordöstlich gelegenen Kreisverkehrs und wollte an der genannten Kreuzung nach links auf die Ballenbergstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes der E-Klasse, dessen 77-jähriger Fahrer auf der Hegaustraße in Richtung Welschingen unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

