Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizei-präsidium Konstanz vom 01.03.2023- Polizei nimmt Ladendieb fest und sucht dringend Zeugen (Oberndorf am Neckar)

Oberndorf am Neckar (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ist es im Schuhgeschäft "Deichmann" in der Sägewerkstraße zu einem Ladendiebstahl gekommen, nachdem der Täter zunächst flüchten und kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden konnte. Ein 24-jähriger Mann betrat kurz vor 14.30 Uhr das Schuhgeschäft und entfernte die Sicherungsvorrichtung an einem Paar Sportschuhe. Diese steckte er in seinen mitgebrachten schwarzen Rucksack und verließ im Anschluss den Laden, ohne für die Schuhe zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin konnte den Mann bei dem Diebstahl beobachten und noch vor dem Verlassen des Geschäfts auf seine Handlung ansprechen. Als die Frau die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Dieb aus dem Laden und zeigte dabei der Zeugin den "Stinkefinger". Hierbei trug er eine Einkaufstasche mit sich. Die Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und bat auch laut rufend Passanten um deren Mithilfe. Der junge Mann bog direkt neben dem Schuhgeschäft nach rechts ab und rannte einen Fußweg zwischen zwei Gebäuden entlang in Richtung Bahnhof. Beamte des Polizeireviers Oberndorf konnten kurze Zeit später den 24-Jährigen am Bahnhof auf einem Bahnsteig festnehmen. Der Ladendieb kann folgendermaßen beschrieben werden: Er ist 180 Zentimeter groß, hat einen Bart und dunkle Haare. Er trug eine auffallend weiße Jogginghose und eine schwarze Mütze. Die Polizei in Oberndorf sucht nun dringend Zeugen, die den Mann auf seiner Flucht oder noch zuvor im Schuhgeschäft und im Bereich der Sägewerkstraße, aber auch am Bahnhof, beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell