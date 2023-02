Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall im Kreuzungsbereich- 10.500 Euro Blechschaden

Rottweil (ots)

Rund 10.500 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagvormittag, gegen 9.45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Lorenz-Bock-Straße und der Körnerstraße passiert ist. Ein 47-jähriger Fahrer eines Kia Rio war auf der Körnerstraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich prallte der Mann mit einem Kia ProCeed einer 42-Jährigen zusammen, die auf der Lorenz-Bock-Straße aus Richtung der Königstraße kam. Die Polizei schätzt den am Kia ProCeed entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 9.000 Euro und am Kia Rio auf etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell