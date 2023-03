Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Kaminbrand führ zu Feuerwehreinsatz

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Ein Kaminbrand an einem Gebäude in der Kniebisstraße hat am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nach Meldungseingang rückte die Feuerwehr Singen mit neun Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften zu dem Kaminbrand aus. Nach dem Abbrennen des Kaminbrandes - der durch vorhandenen Glanzruß entstanden war - musste der Kamin überprüft werden. Zu einem Sach- oder Gebäudeschaden war es nicht gekommen.

