Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Streit unter Ex-Partnern eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung nach einem Streit unter Ex-Partner kam es am Montagabend gegen 22:30 Uhr in der Karl-Massa-Straße im Ludwigsburger Ortsteil Eglosheim. Eine 19 Jahre alte Frau soll im Vorfeld ihren 23 Jahre alten Ex-Freund in die Karl-Massa-Straße zitiert haben, um sich mit ihm auszusprechen. Zu dem Gespräch erschien die 19-Jährige in Begleitung von vier Freunden. Ebenso brachte der 23-Jährige seinerseits einen Freund mit dessen Hund zum vereinbarten Treffen mit. Gleich zu Beginn soll das Treffen eskaliert sein. Der 23-Jährige soll die 19-Jährige bespuckt und geschlagen haben. Deren vier Begleiter im Alter zwischen 20 und 23 Jahren gingen daraufhin auf den Ex-Freund los und schlugen auf diesen ein. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den 23-Jährigen in ein Krankenhaus. Die namentlich bekannten Tatverdächtigen konnten im Nachhinein durch die Polizei ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

