Polizei Hagen

POL-HA: Überwachungskamera schlägt Alarm - Garageneinbrecher lässt von Tat ab und flüchtet

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag (17.04.2023) auf Dienstag in der Innenstadt eine Garage auf und flüchtete, als der Alarm an einer dort angebrachten Überwachungskamera ausgelöst wurde. Gegen 06:35 Uhr ging ein 29-jähriger Hager zu seiner Garage in der Frankfurter Straße. Dort erkannte er, dass das Tor augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde. Mit seinem Smartphone konnte der Hagener auf die Aufzeichnungen einer dort angebrachten Überwachungskamera zugreifen und erkennen, dass die Tat gegen 01:00 Uhr passiert ist. Ein Unbekannter Täter mit schwarzer Mütze und schwarzem Pullover drückte das Garagentor gewaltsam auf und wurde durch einen automatisch ausgelösten Alarm von der weiteren Tatausführung abgehalten. Er flüchtete anschließend in Richtung des Elbersgeländes. Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

