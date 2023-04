Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht zweiten Beteiligten nach Körperverletzung

Hagen-Mitte (ots)

In der Mittelstraße geriet ein 18-Jähriger am Sonntag (16.04.) gegen 6 Uhr mit einer ihm unbekannten Person in eine Auseinandersetzung - er schlug seinem Kontrahenten dabei mit der Faust in das Gesicht. Kurz darauf verständigte der Heranwachsende selbst die Polizei. Der 18-Jährige gab an in der Fußgängerzone mit einer Begleiterin auf einen unbekannten Mann getroffen zu sein. Dieser habe die Begleiterin mehrfach geschubst. Deshalb habe der Hagener den Unbekannten mehrfach mit der Faust geschlagen, bis dieser die Flucht in Richtung Emilienplatz ergriff.

Der 18-Jährige verletzte sich bei der Auseinandersetzung an der Hand, verständigte die Polizei und musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Angaben zu den Personalien seiner Begleiterin wollte er nicht machen. Seinen Kontrahenten konnte er lediglich als blond und etwa 18 Jahre alt beschreiben.

Der verletzte Hagener hatte einen Atemalkoholwert von rund 0,8 Promille.

Der unbekannte Beteiligte, der sich vor Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung entfernte, konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die Polizei Hagen bittet den Mann, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Es wird darüber hinaus um sachdienliche Hinweise von Zeugen gebeten. (arn)

