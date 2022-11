Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Anfahren Motorradfahrer erfasst

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am 23. November (Mittwoch) gegen 10.30 Uhr mit seinem Krad die Roermonder Straße in Fahrtrichtung Merkstein. Auf besagter Straße beabsichtigte ein 68-jähriger Übach-Palenberger, zur gleichen Zeit mit seinem PKW von einem Parkstreifen in den fließenden Verkehr, ebenfalls in Fahrtrichtung Merkstein, einzufahren. Dabei übersah er vermutlich den von hinten sich in gleicher Fahrtrichtung nähernden Motorradfahrer. Bei der Kollision zwischen PKW und Krad fiel der Biker auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

