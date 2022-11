POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/Bekifft und ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots) - Bereits in zwei Fällen ist es in dieser Woche zu Diebstählen von einer Baustelle im Neubaugebiet am Rosenweg gekommen. In der Nacht zum Dienstag (1.11.) stahlen Unbekannte Winkeleisen, die auf dem Gelände abgelegt waren. In der Nacht zum Donnerstag durchtrennten sie ein Stromkabel von einem Baukran und stahlen dieses. Weiterhin stahlen sie Stangen von Baugerüsten aus Stahl in einem Wert von mehreren ...

mehr