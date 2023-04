Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Landkreis Wetterau: Achtung! Betrüger rufen aktuell an!

Friedberg (ots)

Über 20 betrügerische Anrufe im östlichen Wetteraukreis sind der Polizei bislang am heutigen Tag bekannt geworden. Die Betrüger gaben sich dabei als Polizeibeamte aus und berichteten von festgenommenen Einbrechern in der Nähe der angerufenen Personen. Im weiteren Verlauf dieser sehr bekannten Masche fordern die angeblichen Polizeibeamten dazu auf, Geld- und Wertsachen an die Polizei auszuhändigen. Diese Forderungen stammen von Betrügern! Die Polizei wird niemals Geld- oder Wertsachen in Verwahrung nehmen. Legen Sie auf, falls Sie einen Anruf dieser Art erhalten. Erstatten Sie unbedingt Anzeige, falls Sie bereits Geld oder Wertsachen übergeben haben!

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell