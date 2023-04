Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Serie von Bränden in Bad Vilbel geklärt

Friedberg (ots)

Einer aufmerksamen Streife der Bad Vilbeler Stadtpolizei verdankt die Friedberger Kripo die Festnahme zweier Jugendlicher, die im dringend Tatverdacht stehen Sachbeschädigungen durch Brände verübt zu haben. Weitere Ermittlungen führten zu einem dritten Tatverdächtigen, ebenfalls ein Jugendlicher.

Anfang bis Mitte März hatten Unbekannte an verschiedenen Stellen in Bad Vilbel gezündelt. Am 04.03.2023, gegen 23.45 Uhr brannte in der Hasengasse, neben dem Weiher, eine Restmülltonne. Wenige Tage später, am 11.03.2023, steckten die Täter einen übergroßen Holzstuhl im Park an der Nidda an. In derselben Nacht brannte die Service Station für Fahrräder im Kurpark. Letztlich zündeten die Unbekannten am frühen Morgen des 18.03.2023 in der Frankfurter Straße einen Bücherschrank an.

Den Ermittlern lagen Videos von Überwachungskameras vor, die drei bis dahin unbekannte Jugendliche mit den vier Bränden in Zusammenhang brachten. Standfotos gingen unter anderem an die Stadtpolizei in Bad Vilbel, deren Mitarbeiter um Mitfahndung nach den Jugendlichen gebeten wurden.

Vergangene Woche meldete sich eine Streife der Stadtpolizei vom Bahnhof. Sie hatten einen der gefilmten Täter an seiner Kleidung erkannt. In seiner Begleitung befand sich ein zweiter Jugendlicher. Mitarbeiter der Friedberger Kriminalpolizei nahmen die beiden 16-Jährigen vorläufig fest. Einer der Jungen gab in seiner Vernehmung eine Tatbeteiligung zu. Weitere Ermittlungen führten zu dem dritten Täter, einen 15-jährigen Schüler. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete Wohnungsdurchsuchungen an. Im Beisein der Eltern stellten die Ermittler die Tatkleidung sowie die Handys der Jugendlichen sicher. Im Anschluss an die Durchsuchungen wurden sie vor Ort ihren Eltern übergeben. Auf die Jugendlichen kommen nun Strafanzeigen wegen der Sachbeschädigungen zu.

Guido Rehr, Pressesprecher

